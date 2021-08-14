Горняк22: Сибиряк пришел на экзамен в автошколу пьяным и получил 10 суток ареста

Водитель Фото: pexels.com

Стандартный экзамен по вождению закончился для курсанта 10 сутками административного ареста из-за ранее выпитого алкоголя

В Абакане 25-летний мужчина получил 10 суток ареста, так как явился на экзамен в автошколу в пьяном виде, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Стало известно, что во время экзамена инспектор по вождению даже при открытых окнах автомобиля почувствовал запах алкоголя. Инспектор вызвал наряд ДПС, но мужчина отказался от медицинского освидетельствования на опьянение и заявил, что действительно накануне пил алкоголь. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил мужчине 10 суток административного ареста.

Ранее «Толк» сообщал, почему барнаульские курсанты автошкол заваливают экзамены на водительские права. Руководители автошкол отмечают, что пройти испытания удается, как правило, с третьей попытки.

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