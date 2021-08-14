Горняк22: Россиянка закрыла дома маленьких детей на четыре дня – один из них погиб

Подозреваемая Фото: СУ СК по Самарской области

В полиции выяснили, что женщина воспитывала детей одна. Семья не числилась на учете в соцзащите и считалась благополучной

В Самаре 26-летнюю женщину, которая бросила своих детей без присмотра, подозревают в убийстве своего годовалого сына, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 9 августа подозреваемая оставила своих трехлетнего и годовалого сыновей дома без присмотра на четыре дня. Младшего ребенка она зафиксировала без движения в детском кресле. 12 августа малыша нашли мертвым.

Подозреваемую задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего лица). Старшего мальчика забрала бабушка, его планируют обследовать в больнице.

Ранее в Ульяновске в захламленной квартире нашли двух маленьких детей. Прохожие увидели в окне маленького ребенка и вызвали спасателей.

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