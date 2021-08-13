Горняк22: МакSим впервые опубликовала в соцсети фото после комы

МакSим Фото: instagram.com/maksimartist

Певица более месяца провела в медикаментозной коме из-за двусторонней пневмонии. По словам врачей, ее легкие были поражены на 40%

Певица МакSим впервые после выхода из комы опубликовала фото из больницы в сторис своего Instagram.

Стало известно, что на фото запечатлен волонтер Леонид Краснер. Он одет в маску и разрисованный яркими красками защитный костюм. На нем изобразили девочку и сделали подпись «Здесь и сейчас» – это название одной из песен МакSим.

«Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света, возятся с каждым, как с родным!» – подписала пост артистка.

Скриншот сторис Фото: instagram.com/maksimartist

Менеджер певицы Маргарита Соколова отметила, что, возможно, в ближайшее время Марина Абросимова уже окажется дома, сообщает «Пятый канал».

«Думаю, что недолго ей лежать в больнице, долечиваться будет дома. На ноги поставили, жива, слава богу, там уже будет все зависеть от того, как будет восстанавливаться организм, легкие», – рассказала она.

Ранее МакSим рассказала о своем состоянии после комы. По ее словам, врачи запретили ей полеты и выступления до полного восстановления легких после болезни.

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