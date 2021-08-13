Горняк22: Барнаульский бизнесмен Андрей Степурко дал показания в суде в защиту сына

Сотрудник Росгвардии Фото: rosguard.gov.ru/

Прокурор запросила для Матвея Степурко, обвиняемого в приобретении и хранении наркотиков, один год лишения свободы условно. Защита настаивает на снятии обвинения

Известный предприниматель, председатель комиссии региональной Общественной палаты по формированию здорового образа жизни, спорту, туризму и молодежной политике, заслуженный тренер России Андрей Степурко на очередном судебном заседании, состоявшемся 11 августа в Индустриальном районном суде, дал показания в защиту сына Матвея. Он рассказал, почему 29 июля прошлого года молодой человек оказался в лесополосе, где его задержали росгвардейцы, заподозрившие в приобретении наркотиков. Также отец дал сыну личностную характеристику.

Грибные традиции

Андрей Степурко, выступая в зале суда как свидетель со стороны защиты, рассказал, что они с сыном давно увлекаются грибной «охотой». Каждое лето, когда идет белый гриб, ходят собирать его в ближайшую к дому лесополосу. Но в прошлом сезоне грибниц в ней почему-то не оказалось, и он попросил Матвея съездить во Власиху и посмотреть, есть ли там грибы.

Когда сын перестал отвечать на телефонные звонки, отец заволновался, а к вечеру стал разыскивать его и нашел в отделении полиции на Силикатном. Здесь ему сообщили, что молодой человек был задержан по подозрению в приобретении и хранении наркотиков.

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Матвей Степурко уверяет, что в лес поехал за грибами, а закладку с наркотиком нашел случайно. Парня во время поездки на такси домой задержали росгвардейцы

Также Степурко-старший дал личностную характеристику сыну, отметив, что Матвей руководит тремя фирмами, активно занимается спортом, помогает отцу тренировать воспитанников спортивной секции, ведет здоровый образ жизни.

«По праздникам он максимум может выпить бокал вина. О каких наркотиках вообще может идти речь? Если бы у меня хотя бы закралось подозрение, ну не выпорол бы, но серьезно поговорил по-мужски. Для меня это не приемлемо. Мне лично совершенно не понятно, что происходит и почему весь этот кошмар так долго тянется? То передают в суд, то на доследствие, то опять в суд», – высказался Андрей Степурко.

В защиту Степурко-младшего также выступил друг семьи Юрий Першаков. Он подтвердил, что походы за грибами – это давняя семейная традиция. Он и сам частенько присоединялся к ним. Матвея знает с детства и очень удивлен тому, в чем его обвиняют.

«Матвей рос в семье спортсмена, уважаемого, авторитетного человека. Я видел его на ринге, как он тренирует ребятишек. И то, по какому поводу мы сегодня здесь собрались, для меня нонсенс», – сказал Першаков.

Сам Матвей Степурко от показаний отказался. Отвечая на вопросы адвоката, он лишь пояснил, что состоит в сообществе грибников, созданном в социальной сети.

Не похож на грибника

У стороны обвинения версия другая. Зачитывая обвинительное заключение, прокурор отметила, что 29 июля 2020 года в дежурную часть позвонил местный житель, который, к слову, является сотрудником полиции, и сообщил, что у кромки лесополосы стоит машина такси, а из леса, оглядываясь по сторонам, вышел подозрительный мужчина в капюшоне. На место прибыл экипаж Росгвардии. Пассажир такси, которым, как позже выяснилось, был Матвей Степурко, выкинул в окно сверток, обмотанный красной изолентой.

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Затем, согласно показаниям росгвардейцев, задержанный пытался сбежать и к нему была применена физическая сила. Парню скрутили руки за спину и надели наручники. Услышав завибрировавший телефон, они попросили Матвея разблокировать его и с добровольного согласия прочитали сообщение следующего содержания: «Ну что, нашел, поднял?», также в сообщении была карта геолокации с указанием красными стрелками конкретного места.

«Также, согласно показаниям свидетелей, при себе обвиняемый не имел никаких корзинок, мешков, рюкзаков, да и одет он был не как грибник», – отметила прокурор.

Обвинитель считает, что Степурко-младший шел в лес не за грибами, а за наркотиками. Учитывая то, что подсудимый ранее не судим, не привлекался к административной ответственности, имеет положительную характеристику, официально трудоустроен, а на его иждивении находится несовершеннолетний ребенок, прокурор запросила один год лишения свободы условно.

Бездоказательное обвинение

С этим вердиктом категорически не согласна сторона защиты. Адвокат Матвея Степурко Аркадий Козлов настаивает на снятии обвинения, так как уголовное дело, отмечает он, «шито белыми нитками».

В противовес обвинению он отмечает, что следствию не удалось доказать сам факт того, что его подзащитный поднимал сверток с наркотическим веществом. Кроме этого, на свертке эксперты не смогли обнаружить отпечатки пальцев Степурко, так как по единичным фрагментам оставшихся на пакете эпидермальных клеток было невозможно установить генетические признаки.

Также, согласно экспертизе, проведенной 15 января 2021 года, подсудимый не имеет наркотической или алкогольной зависимости. Не показало наличие наркотиков и психотропных веществ в организме и химико-токсикологическое исследование.

«Версия дознания и следствия о том, что Степурко приобретал и хранил наркотики, не подтверждается доказательствами, а строится на предположениях. Согласно закону, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и показаниях представителей правоохранительных органов», – подчеркнул адвокат.

Аркадий Козлов обратил внимание на то, что закладки с наркотиками нужно заказывать предварительно через социальные мессенджеры, но в ходе следствия и этот факт в отношении его подзащитного не был подтвержден.

Со слов адвоката, только в марте 2021 года, когда уголовное дело вернули на доследствие в связи с отсутствием доказательств приобретения наркотиков, появились показания одного из задержавших его в июле росгвардейцев. Согласно им, в телефоне задержанного он прочитал сообщение, якобы указывающее на то, что в лес Степурко пришел именно за закладкой.

«И здесь не все сходится. Ранее сотрудники Росгвардии сообщали, что к моему подзащитному была применена физическая сила. Ему скрутили руки за спину и надели наручники. Вот цитата из показаний: «В это время в сумке завибрировал телефон. Мы попросили задержанного разблокировать его и с его согласия посмотрели переписку и увидели сообщение следующего содержания: «Ну что, нашел, поднял?» На устройстве стоит пароль и фейсконтроль. Каким образом задержанный мог разблокировать телефон, если его руки были сзади в наручниках», – задается вопросом адвокат.

Единственный, по мнению защиты, объективный свидетель – это водитель такси, который дал показания, что не видел у Степурко наркотиков, а также того момента, когда тот выбрасывал их в окно.

«Понятна профессиональная деформация сотрудников Росгвардии, которые в каждом человеке, пришедшем в лес, видят наркомана, рыскающего в поисках закладки. Винить их в этом – бессмысленно. Однако у наших граждан есть иные причины. Например, семья Степурко ходит в лес за грибами», – подвел итог Аркадий Козлов.

Следующее заседание суда назначено на 24 августа. На нем, вероятно, Матвею Степурко будет вынесен приговор.

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