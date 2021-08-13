Горняк22: В Сибири сотрудники школы-интерната избивали воспитанников

Полиция Фото: pixabay.com

Следователи установили, что не менее пяти сотрудников интерната постоянно избивали детей за непослушание и самовольные уходы из учреждения

В Иркутской области сотрудников коррекционной школы-интерната в поселке Квиток подозревают в избиении воспитанников, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что 5 августа несколько подростков заявили полицейским, что работники учреждения систематически избивали их в наказание за непослушание.

Следователи возбудили уголовное дело и задержали замдиректора по воспитательной работе, медсестру и трех воспитателей. Им предъявили обвинение. В настоящее время они отстранены от работы.

Сначала в ходе расследования установили, что телесным наказаниям подвергались трое воспитанников. Но позже следователи выявили еще один эпизод насилия. Оказалось, что одна из воспитателей привлекала своего совершеннолетнего сына для избиения 14-летнего подростка.

Прокуратура вынесла главе областного министерства образования представление с требованием усилить контроль за учреждениями для детей-сирот.

Ранее в Новосибирске толпа людей в масках избила подростка из-за цвета волос. Более десятка молодых людей сорвали встречу подростков – любителей аниме.

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