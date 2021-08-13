Горняк22: Два человека пострадали при пожаре в барнаульской многоэтажке

Пожар. МЧС Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле произошел серьезный пожар с пострадавшими. К счастью, пожарные вовремя прибыли на место и трагедии удалось избежать

Два крупных пожара случились в Барнауле 11 августа. Так, в доме на улице Антона Петрова, 197, загорелась квартира, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю. Когда на место приехали спасатели, открытый огонь наблюдался в доме на третьем этаже. Площадь горения составила 20 кв. м.

Пожарные эвакуировали из здания 15 человек, в том числе четырех детей. В результате происшествия травму получили два человека: госпитализированы женщина с отравлением угарным газом и мужчина с ожогами. Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Еще один пожар случился в доме на улице Молодежной, 42, где загорелась электрощитовая в подъезде пятиэтажки. Приехавшие на место пожарные эвакуировали шесть человек с двух этажей дома, никто из них не пострадал.

Кроме того, утром 12 августа в Рубцовске ликвидировали пожар в гостинице «Космос» на улице Строителей. Спасатели эвакуировали сотрудников администрации и постояльцев. Пожар локализован на площади 6 «квадратов». В результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что 30 человек эвакуировали из-за пожара в барнаульской многоэтажке.

ТОЛК