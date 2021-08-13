Горняк22: В барнаульских новостройках обстреляли припаркованный автомобиль

Авто. Стрельба Фото: Барнаул22

Жители уже прозвали квартал «Дружный» совсем не дружным, так как подобные инциденты в последнее время здесь встречаются часто

Ночью 12 августа в Барнауле на парковке дома по адресу: улица Сергея Семенова, 1 неизвестный обстрелял автомобиль, сообщает Barnaul22.

Судя по кадрам из соцсетей, при обстреле особенно пострадало заднее стекло машины.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай в квартале «Дружный» за последнее время. В частности, вечером 2 августа неизвестные из пневматического оружия обстреляли окна квартиры в доме на ул. 65 лет Победы, 10. В результате ЧП пострадала квартира на 13-м этаже дома. В ней оказались пробиты стеклопакеты, а также повреждена облицовка.

Сейчас полиция разбирается по отдельным случаям, результатов пока нет.

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