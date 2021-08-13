Горняк22: У заселенной три года назад барнаульской новостройки разрушается отделка

Новостройка на ул. Пролетарской, 150 в Барнауле Фото: "Адалин-Строй"

Жильцы сданной три года назад 16-этажки на ул. Пролетарской в Барнауле пожаловались на трещины, плесень, разрушение цоколя и бездействие застройщика

В барнаульской новостройке на ул. Пролетарской, 150, сданной в 2018 году, разрушаются конструкции. На это пожаловались «Толку» жильцы дома и посетовали на бездействие застройщика (компании «Адалин-Строй»), который не устраняет дефекты, несмотря на гарантийные обязательства. Граждане предоставили редакции фотофакты.

«Помимо естественной усадки дома, произошло разрушение цоколя по периметру домов. На подземной парковке по стенам течет вода во время дождей, образуется плесень. Отслаивается плитка внутри и снаружи дома. Пошли трещины на стыках монолита и пенобетона. Попытка их заделки была – раздолбили штукатурку в подъезде весной, оставили как есть», – рассказала представитель инициативной группы жильцов Дарья Новоселова.

Собственники обращались и в комитет ЖКХ, и в минстрой, и непосредственно к застройщику. Месяц назад на имя директора «Адалин-Строя» подано обращение от управляющей компании с перечнем всех замечаний.

Им советуют обращаться в суд, но люди не уверены, что выиграют и успеют до истечения гарантийного срока на строительные работы, который составляет пять лет с момента сдачи дома. Жители боятся, что им в итоге придется затратить деньги и на юристов, и на последующий ремонт.

«Ошибки совершают все. И строительство – сложный, многоуровневый процесс, где проблемы неизбежны. Но если застройщик берет на себя гарантийные обязательства – значит, недавно сданный дом не должен трещать по швам. Что-то подсказывает, что новые кварталы ровно такого же качества. Когда покупаешь дорогое жилье в центре, явно ожидаешь, что оно простоит дольше, чем несколько лет», – сетуют жильцы.

Они также напомнили, что подобная ситуация уже была в соседнем доме от того же застройщика на ул. Пролетарской, 148. Здесь после сдачи у новоселов промерзали стены и пол. По их словам, только публичная огласка помогла добиться результата: застройщик устранил проектное нарушение в вентиляционной вытяжке.

Комментарий застройщика

В компании «Адалин-Строй» пояснили, что ситуация на ул. Пролетарской, 150, им хорошо известна и никто от обязательств не отказывается. Сервисная служба занимается вопросом, его обязательно решат.

«Что касается цоколя, все неполадки должны устранить примерно через месяц, пока позволяет погода. Заниматься этим будут те подрядные организации, которые работали с нами и также имеют гарантийные обязательства перед нашей компанией», – заверили «Толк» в «Адалин-Строе».

Если говорить о входных группах и парковке, то там ситуация сложнее. Ответственный за эти работы подрядчик отказывается от устранения брака по гарантии. Поэтому застройщик решил найти другую организацию, а с должника взыщет издержки в суде. В ближайшее время с новой компанией будет подписан договор, и она начнет работы на объекте. На них тоже отводится порядка одного месяца.

«Кстати, мы в связи с увеличением объема сданных новостроек расширяем сервисную службу, возможно, даже выделим ее в отдельную структуру. Она будет заниматься постобслуживанием придомовых территорий. Необходимость назрела, потому что мы видим, что благоустройство дворов, которое мы создаем после сдачи наших домов, очень плохо обслуживается», – говорят в «Адалин-Строе».

ТОЛК