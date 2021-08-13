Горняк22: Не жениться и не стричься: что еще нельзя делать в пятницу, 13-го
Страх. Ужас. Фото: pixabay.com
Наступил самый «мистический» и противоречивый день в году. В пятницу, 13-го, важно сохранять спокойствие и самообладание. Рассказываем, что ни в коем случае нельзя делать в этот день
Что нельзя делать в пятницу, 13-го
- В пятницу, 13-го, очень важно не потакать любым привычкам, которые могут навредить здоровью, везению и удаче.
- Нельзя стричь волосы и проводить какие-либо процедуры, связанные с оздоровлением.
- В этот день не стоит начинать новые дела, поднимать что-то с земли, давать в долг и принимать подарки – это приведет к большим неприятностям.
- Также не рекомендуется планировать свадебные торжества. Брак, заключенный в пятницу, 13-го, не продлится долго.
- Запрещены выпивка и шумные компании. Если в этот день веселиться, то может приключиться несчастье, считают суеверные люди.
- В пятницу, 13-го, нужно внимательно изучать документы и не подписывать их в спешке.
- Нежелательно скандалить, отправляться в дальний путь и высаживать растения.
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