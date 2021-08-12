Горняк22: В Турции в ДТП с перевернутым автобусом пострадали 33 человека

ДТП Фото: pixabay.com

За последнее время в Турции произошла уже серия аварий с перевернутыми автобусами. В одном из таких ДТП погибли российские туристы

10 августа в турецкой провинции Ушак перевернулся рейсовый автобус. В ДТП пострадали водители и 32 пассажира, сообщает «Лайф».

Пассажирский автобус направлялся из Агры в Измир. По предварительной информации, водитель не справился с управлением при повороте на трассе Анкара – Ушак, автобус съехал в кювет и перевернулся.

Пострадавших госпитализировали в местные больницы. Погибших нет.

Ранее в Турции 14 человек погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом. На дороге рейсовый автобус потерял управление и перевернулся.

ТОЛК