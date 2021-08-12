Горняк22: Татьяне Булановой отказали в регистрации на выборах в заксобрание

Татьяна Буланова Фото: кадр из youtube.com

В региональном отделении партии «Родина», от которой выдвинули на выборы артистку, отказ в регистрации назвали неправомерным. Они собираются обжаловать решение

В Санкт-Петербурге избирательная комиссия №17 отказала певице Татьяне Булановой в регистрации на выборах в заксобрание по одномандатному округу №7, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, стало известно, что подписи жителей в поддержку Булановой собирались в разных районах города, хотя должны были только на территории округа. После проверки 17% подписей признали недействительными, сообщает news.ru.

В пресс-службе партии «Родина» заявили, что перед подачей собранных подписных листов все подписи проверялись независимыми экспертизами и указанных нарушений в подписных листах не было обнаружено.

После этого певица обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой. Буланова рассказала о нарушениях, которые якобы допускает в отношении кандидатов в депутаты местная избирательная комиссия.

Ранее «Толк» сообщал, что глава алтайского отделения партии «Родина» покинет свой пост. Сергей Убраев рассказал, что станет рядовым членом партии после выборов 19 сентября.

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