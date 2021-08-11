Горняк22: Чуйский тракт под Барнаулом перекроют 11 августа на семь часов

Знак "Стоп" Фото: pixabay.com

Госавтоинспекция Алтайского края информирует участников дорожного движения об ограничении проезда транспорта на трех участках

В Алтайском крае в связи с плановым движением военных колонн 11 августа временно ограничат проезд по федеральной трассе «Чуйский тракт». Об этом сообщает ГИБДД региона.

Дорога будет перекрыта для всех видов транспорта на участках:

«н.п. Б. Ключи – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – садоводство «Горизонт»:

с 05.00 до 08.30;

«н.п. Сибирский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – садоводство «Горизонт»»:

с 12.30 до 13.30;

с 16.30 до 17.30;

с 19.00 до 19.30;

«н.п. Сибирский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Б. Ключи»:

с 23.30 до 02.30 12 августа.

ГИБДД призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Ранее в минобороны рассказали, что делают военные, когда перекрывают дороги на Алтае.

ТОЛК