Горняк22: Алтайский ученый отправится в Африку на поиски лекарства от малярии

Роман Яковлев Фото: asu.ru

В 2019 году малярией в мире переболело 229 млн человек, погибло около полумиллиона (в основном дети до пяти лет). За последние четыре года заболеваемость не снижается

Профессор Института биологии и биотехнологии АлтГУ Роман Яковлев включен в международную группу ученых IVVC, которая занимается борьбой с малярией, сообщает пресс-служба вуза.

11 августа ученый вылетает в первую месячную экспедицию в африканский Мали. Там профессор будет контролировать проведение полевых исследований в долине реки Нигер. В будущем предполагаются работы в других странах Западной Африки, а также в Замбии, Малави и Эфиопии.

«Мне приятно, что мой многолетний опыт работы в Африке привел меня в этот крупный проект, занимающийся вопросами медицинской энтомологии и тропической медицины. Важно, что это работа, которая действительно может как-то изменить мир к лучшему», – отметил Роман Яковлев.

Ранее молодежь Алтайского края разрабатывала проекты по профилактике COVID-19. Молодые люди отметили, что важно работать с разной аудиторией, и предложили создать TikTok, чтобы через него рассказывать подросткам о мерах профилактики.

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