Горняк22: Семья Ксюши Боковой опровергла вызов на опознание останков

Вода. Река. Водоем Фото: Лиза Алерт

Накануне в районе реки Малая Черемшанка было стечение спецслужб. Специалисты запускали в воздух дрон, водолазы обследовали дно

Семья пропавшей семь лет назад новоалтайской школьницы Ксюши Боковой опровергла информацию о том, что ее вызывали на опознание якобы обнаруженных останков девочки. Об этом мать ребенка сообщила в разговоре с корреспондентом «Толка».

Она заявила, что не получала никакого уведомления из правоохранительных органов и не участвовала с идентификации найденных вещей. Сейчас женщина не связывает шумиху с исчезновением дочери.

Что говорят местные

Между тем, по словам жителей улицы 2-я Садовая, накануне в районе реки Малая Черемшанка действительно было стечение представителей спецслужб – полиции, следственного комитета, Росгвардии. Специалисты запускали дрон, водолазы обследовали дно. Однако никого из местных близко не подпускали и подробностей про обнаружение тела у них нет.

Люди также говорят, что минувшей весной в микрорайоне Белоярск, где исчез ребенок, была большая вода – открывали дамбу, было сильное течение с выходом реки из берегов.

Ранее СМИ сообщили, что на берегу реки в Новоалтайске обнаружены останки, которые могут принадлежать девочке. Якобы местный житель заметил в воде сапоги (школьница пропала в резиновой обуви бордового цвета), а прибывшие криминалисты обнаружили останки и части верхней одежды. В правоохранительных органах пока официально не комментируют эту информацию.

ТОЛК