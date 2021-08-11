Горняк22: Семья противников вакцинации за неделю умерла от коронавируса

Коронавирус Фото: pixabay.com

Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что в стране началась четвертая волна коронавируса. В связи с ростом заболеваемости в столице ввели комендантский час

В Португалии семья противников вакцинации за неделю скончалась от коронавируса. Об этом рассказал родственник погибших, сообщает ТАСС.

По его словам, его брат, отец и мать не стали прививаться от коронавируса из-за пропаганды антипрививочников. После этого в течение недели все трое заразились вирусом и умерли.

Мужчина отметил, что родители имели серьезные проблемы со здоровьем, но брат был здоровым человеком и вакцинация, по его мнению, могла спасти ему жизнь. При этом он объяснил, что решил поделиться своей историей в надежде, что опыт его семьи подтолкнет других противников вакцинации к решению сделать прививку.

Ранее жители разных стран мира рассказали о вакцинации и коронавирусе. По их словам, за границей люди положительно относятся к вакцине и охотно прививаются.

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