Горняк22: В России рекомендуют перевести непривитых студентов на удаленку

Вуз. Кабинет Фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рекомендовала студентам привиться к началу учебного года, чтобы избежать вспышек заболеваемости

Минобрнауки России не стало вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов вузов и рекомендовало перевести непривитых на удаленное обучение, сообщает «Эхо Москвы».

«Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет», – заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

При этом он отметил, что иностранные студенты, у которых есть полис ОМС, могут привиться по собственному желанию за свой счет. Вакцинацию иностранцев за внебюджетные средства могут организовать и сами вузы.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что считают целесообразным перевод не привитых от коронавируса студентов на удаленный режим обучения в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, сообщает ТАСС.

Ранее «Толк» сообщал, что российские школы и вузы будут переходить на удаленку в зависимости от эпидситуации. При этом новый учебный год все начнут в обычном режиме.

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