Горняк22: В Республике Алтай резко взлетели цены на бензин

Бензин Фото: pixabay.com

Самый доступный бензин оказался в Ямало-Ненецком автономном округе. На среднюю зарплату там можно купить 2 053 литра бензина

В Республике Алтай с начала года цены на бензин марки АИ-92 выросли на 10%, сообщает РИА Новости.

По результатам опроса, стоимость бензина также резко выросла в Республике Тыва и Ямало-Ненецком автономном округе.

При этом Алтай занимает 51-е место по доступности бензина. На среднемесячную зарплату в Республике Алтай можно купить 711 литров топлива при его стоимости в 45 рублей за 1 литр.

По словам экспертов, в 2021 году цены на бензин будут расти быстрее, чем годом ранее, из-за высоких цен на нефть и общемировых инфляционных тенденций. При этом доступность бензина в некоторых российских регионах снизится, если не произойдет компенсирующего роста зарплат.

Напомним, что в Алтайском крае цены на бензин и топливо оказались средними по Сибири. Так, в регионе за первый месяц лета стоимость выросла на 0,6%, а по Сибири – на 0,8%.

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