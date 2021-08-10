Горняк22: В центре Барнаула кроссовер сбил восьмилетнего ребенка на зебре
ДТП. Авария. Аварийный знак Фото: pixabay.com
Мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу – сейчас в полиции устанавливают, на какой сигнал двигалась иномарка
Ребенок-пешеход пострадал в результате ДТП в центре Барнаула 9 августа. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД города.
Авария случилась около 13.25 на проспекте Красноармейском в районе ТРК «Сити-центр».
По предварительным данным ведомства, 48-летняя женщина-водитель Suzuki SX4 совершила наезд на восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась.
В полиции устанавливают сигнал светофора, на который двигалась иномарка.
Буквально в мае на этом же участке произошло аналогичное ДТП – автомобиль сбил женщину-пешехода.