Горняк22: В Сибири 19-летнего велосипедиста сбили насмерть во время стрима
Велосипед Фото: УГИБДД Хакасии
В полиции рассказали, что при движении молодой человек, предположительно, вел с телефона прямой эфир о том, как он передвигается по проезжей части
8 августа в Абакане 19-летнего велосипедиста насмерть сбил Lexus LX во время стрима молодого человека, сообщает ГИБДД Хакасии.
Стало известно, что пострадавший ехал по улице Гагарина по краю дороги во встречном к машинам направлении. В одной руке он держал руль велосипеда, во второй – телефон, через который общался с подписчиками в прямом эфире. Около дома № 66 велосипедиста сбил Lexus LX.
В результате ДТП молодой человек скончался до приезда врачей. Камера мобильного телефона погибшего сняла его последние секунды жизни. Полиция проводит проверку.
Ранее в центре Барнаула кроссовер сбил восьмилетнего ребенка на зебре. В полиции устанавливают сигнал светофора, на который двигалась иномарка.