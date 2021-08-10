Горняк22: В Сибири 19-летнего велосипедиста сбили насмерть во время стрима

Велосипед Фото: УГИБДД Хакасии

В полиции рассказали, что при движении молодой человек, предположительно, вел с телефона прямой эфир о том, как он передвигается по проезжей части

8 августа в Абакане 19-летнего велосипедиста насмерть сбил Lexus LX во время стрима молодого человека, сообщает ГИБДД Хакасии.

Стало известно, что пострадавший ехал по улице Гагарина по краю дороги во встречном к машинам направлении. В одной руке он держал руль велосипеда, во второй – телефон, через который общался с подписчиками в прямом эфире. Около дома № 66 велосипедиста сбил Lexus LX.

В результате ДТП молодой человек скончался до приезда врачей. Камера мобильного телефона погибшего сняла его последние секунды жизни. Полиция проводит проверку.

Ранее в центре Барнаула кроссовер сбил восьмилетнего ребенка на зебре. В полиции устанавливают сигнал светофора, на который двигалась иномарка.

ТОЛК