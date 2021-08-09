Горняк22: «За счет заведения»: барнаулец разнес автомат с игрушками ради любимой
Автомат. Игрушки Фото: Вконтакте
Молодой человек хотел сделать своей девушке подарок, однако ему не удалось достать для нее игрушку законным способом
Барнаулец сломал и разворовал игрушки из автомата в барнаульском поселке Силикатный, сообщает «Инцидент Барнаул».
По словам очевидцев, молодой парень с девушкой решили сыграть в автомат с игрушками. После нескольких неудачных попыток он разозлился, выломал дверцу, сломал замок и вытащил несколько игрушек.
После этого пара ушла, а молодой человек сказал присутствующим, что «сегодня игрушки бесплатны». Теперь парня ищут владельцы автомата, чтобы урегулировать ситуацию. В противном случаи они грозят обратиться в полицию.
Ранее сообщалось, что бийчане начали срезать новые лавки во дворах домов.