Горняк22: Три автомобиля и один мотоцикл сгорели при пожаре в Рубцовске

Пожар Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Всего в тушении пожара принимали участие шесть единиц пожарной и специальной техники и 25 человек. В результате пожара никто не пострадал

Ночью 8 августа в Рубцовске произошел крупный пожар – горели гаражи и хозяйственные постройки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу около 2.00 ночи. Когда на место прибыли спасатели, помещения полыхали открытым огнем. Сложная застройка мешала быстрой ликвидации пожара.

В итоге полностью были уничтожены хозяйственные постройки, огнем повреждены девять гаражных боксов, три легковых автомобиля «ВАЗ» и один мотоцикл «ИЖ». Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Полтора часа понадобилось пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. Причина ЧП уточняется.

Ранее сообщалось, что более 130 пожарных тушили серьезное «возгорание» в барнаульском театре Драмы.

ТОЛК