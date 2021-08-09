Горняк22: Барнаульский завод ищет способы поставить шины на Superjet 100 и МС-21

"Нортек" Фото: Виталий Барабаш

Шины для производства российских самолетов должны проходить испытания, оборудования для которых в стране нет, из-за этого на бортах стоят шины Michelin

Алтайское предприятие «Нортек», производящее в Барнауле несколько десятков видов шин, в том числе для военной и гражданской техники и самолетов, намерена побороться за то, чтобы в Алтайском крае на базе алтайского «политеха» разместили единственный в стране так называемый стенд – оборудование для испытаний. Это не только сделает площадку уникальной, но и потенциально позволит увеличить обороты только «Нортека» примерно на 300-400 млн рублей в год. Однако перспективы проекта пока туманны.

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Сегодня у предприятия существует проблема – для того, чтобы получить право поставлять шины для отечественных гражданских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100, ему нужно провести их стендовые испытания. Это обязательное требование, рассказал управляющий директор «Нортека» Владимир Яковлев 5 августа на стратегической сессии, посвященной развитию химической отрасли в крае.

Но стендов, на которых это можно было бы сделать, в мире только три – в США, Индии и Китае. «Нортек» выходил с инициативой – позволить проходить испытания в Азии, и его в этом поддержал производитель самолетов корпорация «Иркут». Но предложение столкнулось с нерешаемой проблемой.

«Покрышка должна испытываться на колесном диске, а он имеет гриф секретности. Соответственно, вывезти диск мы не можем. То есть по факту мы имеем отрасль, которая может производить шины, центр компетенций, но не можем его довести до ума из-за того, что упираемся в секретность», – объяснил Яковлев.

Сейчас, по его словам, самолеты используют шины Michelin. То есть потенциальные доходы отечественных производителей уходят за границу.

Столкнувшись с этой проблемой, алтайское предприятие вышло с инициативой размещения такого стенда в Барнауле, где есть производственная база. По мысли инициаторов, для этого нужны государственные средства. Цена вопроса – 700 млн рублей.

«Для нашего предприятия с оборотом в 1,2 млрд рублей в год самостоятельная инвестиция такого объема нереальна. Перспектив мы в этом только для себя не видим», – рассказал Яковлев.

К тому же, объяснил он, сейчас на рынке авиации России происходят глобальные изменения, процессы объединения, и вряд ли, по его оценкам, в ближайшие годы стоит ждать появления новых бортов отечественного производства, соответственно, и новые виды шин не понадобятся.

Яковлев рассказал, что «Нортек» выходил с предложением включить проект по установке стенда в госпрограмму с перспективой размещения его в Барнауле. Сделать это напрямую через предприятие, объяснил директор, скорее всего, невозможно, так как оно является частным. Именно поэтому предлагается вариант технического университета как базы.

Производители направляли обращение даже президенту Владимиру Путину.

Пока никакого решения не принято. Министр промышленности края Вячеслав Химочка поддерживает барнаульское предприятие и сказал, что «посмотрим, по каким программам мы можем проект заявить».

Он подчеркнул, что создание стенда не только позволит «Нортеку» проходить испытания, но и, «по сути, работать на безопасность страны, если говорим о военной авиации, и на создание новых видов продукции в гражданской авиации».

Барнаульский завод, кстати, производит шины для военных самолетов – здесь есть возможность поставок без проведения стендовых испытаний.

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