Горняк22: Жители Алтайского края жалуются на смог от пожаров

Лес. Пожар. Огонь Фото: Инцидент Бийск

Многие регионы Сибири сейчас охвачены огнем. В Алтайском крае жители также замечают смог и неприятный запах гари, который чувствуется постоянно

Жители разных районов Алтайского края жалуются на непрекращающийся смог, сообщает «Инцидент Барнаул». В Барнауле также замечают легкую дымку.

По словам жителей региона, причиной тому могли стать пожары в сибирских регионах. Так, в Якутии сейчас полыхают более 850 тыс. гектаров леса, в Иркутской области – более 97 тыс. гектаров. Также дым и запах гари наблюдается на большей территории ЯНАО и Красноярского края. Смог дошел и до Забайкалья, распространился на севере страны.

Кроме того, зарубежные СМИ сообщают о смоге в монгольском Улан-Баторе и у берегов Аляски.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Алтайском крае выгорело в пять раз больше леса, чем в предыдущем году.

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