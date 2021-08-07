Горняк22: Более 250 млн довыделили на повышение зарплат бюджетникам в Алтайском крае

Деньги. Рубли Фото: pexels.com

На повышение зарплат в 2021 году направят свыше четверти миллиарда рублей – мера затронет отдельные категории служащих края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в 2021 году. Об этом 5 августа сообщает официальный сайт региона.

На эти цели направят 253 млн рублей.

Кому повысят зарплату

По распоряжению главы региона увеличение зарплаты произойдет у бюджетников, находящихся в ведомстве министерств:

культуры,

образования и науки,

промышленности и энергетики,

социальной защиты,

спорта.

Уточняется, что мера затронет отдельные категории работников, которые попадают под действие президентских указов, а также работников бюджетного сектора, на которых они не распространяются.

Ранее власти заявляли о том, что зарплата муниципальных служащих на Алтае в 2021 году увеличится на 15% с общим зарплатным фондом местного бюджета в размере 48 млрд рублей. Всего в Алтайском крае трудится более 160 тыс. работников бюджетной сферы.

Ранее «Толк» сообщал о том, что оклады учителей в Алтайском крае вырастут на 16,5% в новом учебном году.

ТОЛК