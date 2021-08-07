Горняк22: Полицейского арестовали после изнасилования 18-летней девушки в отделе полиции

Насилие Фото: pixabay.com

В региональных МВД и СК пока никак не прокомментировали ситуацию. Лейтенанта задержали 3 августа, когда он находился в больнице

5 августа в Саратове суд арестовал на два месяца 33-летнего полицейского по делу об изнасиловании девушки в отделении полиции, заявил адвокат подозреваемого Илья Курапов, сообщает РИА Новости.

По его словам, его подзащитный ранее не был знаком с потерпевшей. В полиции он служит с 2016 года и имеет звание лейтенанта.

«Он был на хорошем счету. Особых вопросов к нему не было до этого дня. Человек семейный, есть жена и малолетний ребенок, в связи с чем мы не согласны с задержанием», – подчеркнул адвокат.

По предварительным данным, 20 июля в отделении полиции 18-летняя девушка стала жертвой изнасилования. По ее словам, подозреваемый в помещении для задержанных избил и изнасиловал ее.

Ранее появилась информация, что якобы некий гражданин после ссоры его жены и потерпевшей попросил друга-полицейского «поговорить» с обидчицей супруги.

Стало известно, что полиция Барнаула задержала подозреваемого в изнасиловании женщины. 2 августа злоумышленник, ехавший на велосипеде, напал с ножом на горожанку и надругался над ней.

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