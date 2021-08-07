Горняк22: Оторвавшийся прицеп протаранил автомобили в центре Барнаула

Место происшествия Фото: аварком "Алтай"/Instagram

Предварительно в ДТП усматривается вина водителя грузового авто, который не убедился в надежности крепления перед началом движения

В центре Барнаула оторвавшийся от грузовика прицеп протаранил автомобили на парковке. Об этом сообщает аварийный комиссариат «Алтай» на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел днем 5 августа в районе зеленого сквера на пересечении улицы Молодёжной и проспекта Красноармейского.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АВАРКОМ АЛТАЙ️БАРНАУЛ ДТП️ (@avarkom.altay)

Со слов участников, у грузового автомобиля при выезде на перекресток через трамвайные пути отстегнулся прицеп со спецтехникой и отлетел в припаркованные легковые автомобили.

Повреждения получили две иномарки.

Ранее «Толк» сообщал о том, что суд вынес приговор водителю «КамАЗа», задавившему велосипедиста в Бийске.

ТОЛК