Горняк22: Рекордное число ковидных смертей произошло в Алтайском крае за неделю

Ковидная смертность Фото: pixabay.com

Регион продолжает бить антирекорды пандемии коронавируса. С каждой новой неделей в крае становится все больше новых зараженных и возрастает число смертей

За минувшую неделю в Алтайском крае снова выросло число умерших людей с коронавирусной инфекцией. Прошедшая семидневка, с 31 июля по 6 августа, унесла жизни 162 человек, которым ранее поставили этот диагноз. Большинство из них, 142 пациента, скончались непосредственно от вируса. Такие данные взяты на основе ежедневной статистики краевого оперштаба.

Это абсолютный антирекорд для региона с начала пандемии. Если, к примеру, до начала лета за сутки в среднем в Алтайском крае умирали по 5-12 человек, то к июлю эта цифра выросла до 23, а в начале августа уже умирают по 24-25 заболевших в сутки. То есть за четыре дня – около 100 погибших.

Максимальное число умерших среди заболевших COVID-19 на минувшей неделе было зарегистрировано 4 и 5 августа – в эти дни скончались по 25 инфицированных. Минимальное, 17 умерших, было 2 августа.

Напомним, что в июле с каждой неделей продолжало возрастать число смертей среди ковидных больных – от 84 до 123 случаев за семь дней. Эта тенденция продолжается и в августе. Всего за июль в крае умерли 535 ковидных больных. Всего за первые шесть дней августа – уже 139 (!).

На 6 августа в регионе зарегистрировано 4 096 смертельных случаев среди местных жителей, зараженных коронавирусной инфекцией. Три четверти из них умерли именно от ковида – это 3 056 человек. Детей среди их числа нет, все погибшие – взрослые.

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