Горняк22: Подача горячей воды в 112 домов Барнаула откладывается
Душ. Горячая вода Фото: pixabay.com
В процессе запуска ресурса специалисты обнаружили дефекты на оборудовании. Для части домов подача воды оказалась невозможна из-за погоды
Возобновление подачи горячей воды в 112 жилых домов Барнаула вынужденно откладывается. Об этом 6 августа сообщил телеграм-канал Сибирской генерирующей компании.
Ранее в этот день специалисты приступили к анонсированному запуску ресурса потребителям контура Барнаульской ТЭЦ-2 после гидравлики и ремонтов.
«В процессе заполнения тепловых сетей были обнаружены новые дефекты, влияющие на подачу горячей воды. Специалисты уже приступили к их устранению и продолжат работать в выходные», – говорится в сообщении.
Задержка запуска составит один-два дня.
Указывается также, что для части домов подача горячей воды оказалась невозможна из-за погодных условий.
По плану 9 августа ресурс будет запущен для всех живущих рядом потребителей.
Адреса домов с датами запуска отмечены на карте красным цветом.
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