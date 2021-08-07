Горняк22: КамАЗ угодил в гигантский провал в центре Барнаула
Место происшествия Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"
Асфальт не выдержал веса многотонной машины, когда мусоровоз заехал во двор жилого дома к площадке для сбора коммунальных отходов
В Барнауле «КамАЗ» провалился в образовавшуюся под ним гигантскую яму. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.
Инцидент произошел днем 6 августа во дворе дома на ул.е Интернациональной, 72.
На кадрах видно, что мусоровоз погрузился задней частью в дыру на дороге.
Год назад в центре Барнаула асфальт провалился вместе со знаком пешеходного перехода и светофором.