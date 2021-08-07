Горняк22: Forbes опубликовал список самых богатых звезд российского шоу-бизнеса

Сергей Шнуров Фото: кадр из youtube.com

В топ-10 самых состоятельных артистов также оказались Филипп Киркоров, Баста, Полина Гагарина, Тимати, «Би-2», Иван Ургант и Григорий Лепс

Музыкант Сергей Шнуров оказался самым богатым среди звезд российского шоу-бизнеса, сообщает Forbes.

Журналисты посчитали, что за минувший год он заработал 8,8 млн долларов. За частный концерт музыкант вместе со своей группой «Ленинград» может получить от 150 до 300 тыс. долларов.

Второе место занял рэпер Егор Крид с доходом в 6,9 млн долларов. Третье место – певец Дима Билан. За прошлый год он заработал 6,8 млн долларов.

Сергей Шнуров также попал в рейтинг самых популярных российских знаменитостей, заняв пятое место после Хабиба Нурмагомедова, Моргенштерна, Ольги Бузовой и Тимати.

ТОЛК