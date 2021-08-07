Горняк22: Дожди и до +30 градусов ожидается в Алтайском крае 7 августа

Цветы. Погода. Лето Фото: Виталий Барабаш

После небольшого периода дождей потепление вновь возвращается в регион: в выходные дни столбики термометров местами поднимутся до +31 градуса

Погода в Алтайском крае

7 августа дневная температура воздуха в регионе составит +25…+30 градусов. Местами в северных и восточных районах возможны дожди с грозами. Утром местами опустится туман. Ветер подует юго-западного направления со скоростью 2-7 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, сообщает краевой ЦГМС.

Погода в Барнауле

В Барнауле днем в субботу потеплеет до +25…+27 градусов. В этот день также возможны дождь и гроза. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

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