Горняк22: Православная церковь чтит Успение праведной Анны, матери Богородицы

Церковь. Служба Фото: Анна Меньшикова

По преданию, святая Анна, мать Девы Марии, мирно скончалась в возрасте 79 лет. Христиане чтят праведную Анну и ее супруга за подвиг веры

7 августа в православном календаре – Успение праведной Анны, матери Богородицы.

Что такое Успение

Слово «успение» означает смерть. Христиане рассматривают смерть как переход души в вечную жизнь, к Богу, поэтому днем почитания святых чаще всего становится день их кончины.

Кто такая праведная Анна

Мать Богородицы была дочерью священника Матфана. Она происходила из колена Левиина, рода Ааронова, рассказывает Патриархия.ru. Праведная Анна скончалась через несколько лет после смерти своего супруга Иоакима. Она дожила до 79 лет и почила в Иерусалиме.

Согласно церковному преданию, праведная Анна умерла до того, как ее дочери Марии явился архангел Гавриил и сообщил, что она станет Матерью Сына Божьего.

За какой подвиг чтят святых Иоакима и Анну

История святых Анны и Иоакима – это история испытания веры. До преклонных лет они были бездетными. Общество считало бездетность наказанием за грехи, супругов – грешниками и всячески выражало свое презрение. Но супруги продолжали молить Бога о ребенке.

«Семья проходит испытание бездетностью, но продолжает верить, надеяться, терпеть и молиться. И происходит чудо», – объясняет РИА Новости.

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