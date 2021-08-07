Горняк22: ГИБДД экстренно сообщило о перекрытии Чуйского тракта под Барнаулом 6 августа

Перекрытие дороги Фото: pixabay.com

В ГИБДД участников дорожного движения призвали с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и заранее планировать маршрут

Госавтоинспекция Алтайского края сообщает об ограничении 6 августа на федеральной трассе Р-256.

В связи с плановым проездом военных колонн будет временно ограничено движение для всех видов транспорта:

с 10.30 до 13.30 на участке автодороги Р-256 «Чуйский тракт» от садоводства «Горизонт» (186 км федеральной автодороги Р-256) до села Баюновские Ключи Первомайского района.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Ранее в минобороны рассказали, что делают военные, когда перекрывают дороги на Алтае.

ТОЛК