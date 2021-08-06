Горняк22: Российского депутата лишили мандата после жестокого убийства волка

Денис Хахалов Фото: kurganoblduma.ru

В МВД рассказали, что заявление об инциденте поступило от департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области. Само убийство животного произошло в Свердловской области

В Курганской области досрочно прекратили полномочия депутата Дениса Хахалова, участника охоты, на которой жестоко убили волка, сообщила пресс-служба областной Думы.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором охотники переезжают на снегоходе еще живого волка и после этого продолжают над ним издеваться. После случившегося Хахалова исключили из «Единой России».

При этом сам Хахалов заявил, что раненый зверь якобы пытался его атаковать, а у него закончились патроны. По его словам, все разрешения и лицензия у него были, сообщает «РИА Новости».

Стало известно, что инцидент произошел еще 6 февраля 2021 года на территории охотничьих угодий «Калиновское» и «Камышловское». Всего в тот день охотники убили четырёх волков. Против депутата и ещё пятерых человек возбудили уголовное дело по статье 258 УК РФ (Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Председатель СК РФ Бастрыкин поставил дело на контроль.

Ранее в Алтайском крае утвердили квоты на добычу косули, лося и соболя. Именно эти виды животных – самые популярные среди охотников.

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