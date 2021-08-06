Горняк22: Когда День Железнодорожных войск – 2021 и как с ним поздравить

Букет. Цветы Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

6 августа в России отмечают День Железнодорожных войск – профессиональный праздник военнослужащих, рабочих и гражданских служащих Железнодорожных войск ВС РФ

Поздравления с Днем Железнодорожных войск в стихах

Железнодорожные войска,

Вы – наша гордость, наша сила.

Вас поздравляем от души,

Желаем ярко жить, счастливо!

Спасибо вам за вашу мощь,

За доблесть, волю и отвагу,

Всегда пусть светит вам звездой

Когда-то данная присяга.

Здоровья вам, любви большой,

Всех благ и дома, и на службе.

Любите жизнь, храните честь

И знайте цену верной дружбе.

Железнодорожные войска

Свой праздник отмечают.

Я вас, ребята, от души

Сегодня поздравляю.

Желаю вам здоровья в теле,

В семье – душевного тепла,

Чтобы фортуна была нежной,

Чтобы судьба была добра.

Поздравления в День Железнодорожных войск – 2021 в прозе

Поздравляю с Днем Железнодорожных войск – 2021 и от души желаю уверенно идти к верной цели под стук колес и мужественного сердца, гордиться своим призванием и непременно выполнять свой долг. Пусть поезд твоей судьбы никогда не сойдет с рельс счастья и удачи, пусть за окном мелькают яркие и веселые дни жизни.

В День войск Железнодорожных поздравляю вас и желаю крепчайшего здоровья и выдержки, постоянной удачи и уважения, накопления профессионализма и отваги. Везения и достижения высоких побед в вашем деле, счастья и благополучия.

В День Железнодорожных войск желаю всем служащим, солдатам и командирам крепости духа и физической силы, уверенности в каждом шаге, надежности в тылу и справедливых приказов!

Поздравления с Днем Железнодорожных войск в СМС

Шестого августа «Ура!»

Мы крикнем в вашу честь.

Защитники родной земли,

Спасибо, что вы есть!

Пусть не тронут вас печали,

Времена тревожные.

Поздравляю с праздником

Войска Железнодорожные!

В День войск Железнодорожных,

Поздравим от души!

Желаем много счастья

И пламенной любви!

Источник

ТОЛК