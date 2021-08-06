Горняк22: Католики отмечают Преображение Господне и освящают плоды

Виноград. Свет. Лето Фото: pixabay.com

Католическая церковь празднует Преображение Господне 6 августа – на две недели раньше православной. В этот день верующие освящают плоды нового урожая

Преображение Господне – важный христианский праздник. Он посвящен одному из событий евангельской истории.

За 40 дней до своей смерти Иисус Христос взял с собой трех апостолов и поднялся с ними на гору Фавор, рассказывают РИА Новости. Он молился. Потом лицо Христа преобразилось, одежда стала белоснежной, и появились пророки Моисей и Илия, которые беседовали с Христом. Над Христом и пророками появилось облако, из которого раздался голос Бога, назвавший Христа «возлюбленным сыном».

Согласно христианскому учению, у праздника Преображение есть глубокий символический смысл. Миру открылась тайна Божественного промысла о спасении человека.

В праздник Преображения Господня католики по обычаю освящают виноград – в отличие от православной традиции, где в храмах освящают яблоки.

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