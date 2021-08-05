Горняк22: Единственная российская каратистка пропустит Олимпиаду из-за коронавируса

Анна Чернышева Фото: instagram.com/ruswkf

19-летняя уроженка Тольятти должна была начать выступление на Олимпиаде 5 августа. Чернышева была заявлена в весовой категории до 55 кг

Каратистка Анна Чернышева не будет выступать на Олимпийских играх в Токио из-за положительного теста на коронавирус, сообщили в официальном аккаунте Федерации карате России в Instagram. Спортсменка была единственной россиянкой в этом виде программы.

«Очень грустная новость пришла из Японии. Наша каратистка Анна Чернышева не выступит на Олимпиаде! Ее обязательный для всех участников Игр тест на СOVID-19 оказался положительным», – написали в сообщении.

Федерация поблагодарила спортсменку и ее тренера за олимпийскую лицензию и пожелала ей скорейшего выздоровления. Среди российских спортсменов, которые должны были участвовать в Олимпиаде, она стала первой, у кого выявили коронавирус.

Ранее алтайская каноистка вышла в полуфинал Олимпийских игр на дистанции 200 метров. В четвертьфинале Ирина Андреева заняла второе место, выиграв у соперницы из Узбекистана 0,008 секунды.

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