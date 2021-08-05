Горняк22: Алтайские активисты просят отказаться от сплошных рубок леса в районах

Лес. Болото. Деревья Фото: Mircea Ploscar с сайта Pixabay

Россельхознадзор настаивает на вырубке всего заселенного вредителем древостоя в радиусе 100 метров вокруг зараженных деревьев, а также на расстоянии 100 метров вокруг вырубок

Активисты ОНФ просят региональный Россельхознадзор отказаться от сплошных санитарных рубок в Курьинском, Змеиногорском, Кытмановском и Красногорском районах, сообщает пресс-служба организации.

Недавно ведомство решило ввести карантинные зоны и режимы для борьбы с полиграфом уссурийским в этих районах. Чтобы побороть вредителя, Россельхознадзор хочет вырубить около 11 га леса. Общественники считают, что такие меры принесут больше вреда, чем пользы.

Эколог Алексей Грибков заявил, что вредитель появился в лесах еще в 2008-2010 годах. За это время он добрался до многих районов края, где есть сибирская пихта. По его словам, карантин в четырех районах не изменит ситуацию, а уничтожать всю пихту в регионе бессмысленно.

Он напомнил, что в 2021 году власти края хотели ввести режим ЧС из-за вредителя в Залесовском заказнике. Тогда экологам удалось отвоевать леса, а очаг затух естественным путем.

По словам Грибкова, ранее Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека предлагал точечные рубки деревьев для борьбы с полиграфом.

«В очагах полиграфа уссурийского необходимо проводить санитарные рубки уже погибших и отмирающих насаждений, чтобы не допускать ухудшения пожарной ситуации, но ни в коем случае не вырубать жизнеспособные деревья пихты», – заключил Грибков.

Ранее сообщалось, что карантин ввели в четырех районах Алтайского края из-за опасного вредителя.

ТОЛК