Горняк22: Жильцы аварийного дома в Барнауле миром завершили «войну» с соседней стройкой

Фото: instagram.com/upch22_larin/

Долгое время жители дома добивались, чтобы строительные работы по соседству прекратились, так как они попросту могли погубить аварийный дом

Жители аварийного дома на улице Гоголя, 54 добились того, что ситуация с опасными демонтажными работами, которые ведутся по соседству и угрожают дому, сдвинулась с мертвой точки. Уполномоченный по правам человека Борис Ларин обратился с этой проблемой в жилищную инспекцию, которая выявила нарушения в работе организаторов работ. Об этом говорится на его странице в Instagram. По данному факту возбуждено дело.

После вмешательства омбудсмена ответственные за демонтаж сделали ограждения и убрали накренившуюся стену, которая угрожала дому и ее жителям.

Напомним, дом, в котором остались всего четыре жилые квартиры, был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2017 году. Жилая часть дома разрушаться из-за того, что рядом начались работы по сносу промышленного здания – при том, что дом кое-как выдержал строительство соседних домов.

До этого собственники квартир жаловались в приемную президента России Владимира Путина из-за многоэтажного комплекса, который начали возводить рядом. Тогда администрация Барнаула предложила застройщику соседнего участка выкупить там квартиры.

Компания «Антарес», связанная с «Сибирией», была готова расселить дом, но против этого выступил собственник одного их коммерческих помещений – «Мария-Ра». Компания через суд доказала, что дом можно реконструировать. Таким образом, жильцы нескольких квартир в доме оказались заложниками ситуации, а застройщику нет смысла их расселять.

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