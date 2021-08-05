Горняк22: На Алтае хотят снести незаконно построенную турбазу

Турбаза Фото: Виктор Самойлов.

Владельцев турбазы просили самостоятельно снести постройки, однако они этого не сделали и продолжили принимать туристов

Власти поселка Манжерок через суд требуют снести незаконно построенную турбазу на берегу Катуни, сообщают «Новости Горного Алтая».

Оказалось, что владельцы самовольно возвели туристический объект на территориях сельскохозяйственного назначения. Ранее к ним уже приходили с проверкой и требовали самостоятельно снести домики, однако они этого так и не сделали. Тогда чиновники обратились в суд. В суде еще не назначили дату рассмотрения дела.

По данным издания, собственниками являются жители Новосибирской области. Они купили участки в прошлом году. В 2013 году землю отдали в аренду барнаульской фирме «Озерное» якобы для строительства пасеки. Позже руководители приобрели ее в собственность и начали распродавать.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае места для отдыха этим летом забиты под завязку, несмотря на пандемию.

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