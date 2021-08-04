Горняк22: В Барнауле через мессенджеры торгуют липовыми сертификатами о прививках

Сертификаты и значки о вакцинации Фото: zdravalt.ru

Объявления о продаже сертификатов появились в подъездах барнаульских домов. При этом покупателям обещают внесение данных на «Госуслуги»

В барнаульских подъездах стали появляться объявления о продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщает «КП на Алтае».

Так, автор одного из таких объявлений обещает, что информация о двух прививках появится на портале «Госуслуги». Обращаться за услугой он предлагает в WhatsApp или по телефону. Цена товара – несколько тысяч рублей. На руки также можно получить сам сертификат с печатью от барнаульской поликлиники. За те же деньги мошенники предлагают сделать и медотвод от вакцинации.

Напомним, за продажу фальшивых документов грозит до двух лет тюрьмы. Покупатель документов также может стать фигурантом уголовного дела – его ждет арест до полугода.

Полиция по данному факту уже начала проверку.

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