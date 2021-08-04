Горняк22: Двое мужчин погибли от отравления «паленым» алкоголем в Камне-на-Оби

Следственный комитет Фото: Следственный комитет России

Двое 36-летних мужчин погибли при отравлении алкоголем в Камне-на-Оби, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. По данному факту следователи проводят проверку.

Утром 3 августа в одном из частных домов были найдены тела двух мужчин. Предварительной причиной смерти стало отравление алкоголем. Однако точный ответ будет известен после экспертизы.

Сейчас на месте работают следователи, проводят осмотр места происшествия, проводят необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что дети в Камне-на-Оби попали в реанимацию с алкогольным отравлением.

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