Горняк22: Врач объяснил, когда прививка от вируса папилломы человека станет обязательной

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Некоторые типы вируса папилломы человека (ВПЧ) могут привести к развитию рака шейки матки. По данным ВОЗ, почти все случаи такого заболевания могут быть обусловлены наличием ВПЧ в организме

Против вируса папилломы человека существует вакцина, которая рекомендована ВОЗ и одобрена для использования во многих странах. В России прививка будет ставиться в обязательном порядке с 2024 года, заявил врач Сергей Грошев, сообщает «Слово и Дело».

«Согласно новым документам, с 2023 года начнется проработка введения в список прививок вакцинации от ВПЧ с целью ее внедрения в практику с 2024 года. Такой период времени нужен для более полного анализа штаммов ВПЧ, циркулирующих в РФ», – объяснил врач.

По его словам, в настоящий момент накоплено значительное количество доказательств, того, что прививка от ВПЧ-инфекций действительно может защитить женщин от рака шейки матки. При этом вакцинация должна быть проведена до 26 лет. В более старшем возрасте применение прививки практически не влияет на риск развития рака.

«Прививка не избавит от болезни, если женщина уже заражена ВПЧ. Мужчинам тоже рекомендуется привиться, хотя у них инфекция вызывает рак половых органов намного реже», – отметил эксперт.

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