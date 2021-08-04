Горняк22: Был проказником: односельчане рассказали об умершем на железной дороге подростке

На станции Повалиха наши труп 14-летнего школьника Фото: Дарья Тяжина

Тело 14-летнего ребенка на железнодорожных путях обнаружили вечером 2 августа. Следствие еще не ответило на вопрос о причине его смерти

14-летний подросток, который погиб на железнодорожных путях на станции Повалиха 2 августа, был сложным ребенком, считают местные жители. Парня воспитывала мама, он рос в многодетной семье и был самым младшим. За ним водились мелкие проказы, но в целом семью характеризуют как благополучную.

От чего умер подросток?

О трагическом инциденте «Толку» сообщили местные жители. Парня обнаружили в районе железнодорожной станции в селе Боровиха.

Директор местной школы Елена Сафонова рассказала, что о случившемся узнала в тот же вечер. Педагог сказала, что не знает о причинах трагедии, но также, как и другие односельчане, считает, что мальчик не попадал под поезд.

Школа в селе Боровиха Фото: Дарья Тяжина

По словам Сафоновой, погибший подросток должен был пойти в 8-й класс. Он был активным и жизнерадостным, но при этом, как многие дети, мог хулиганить. Педагог отметила, что «этим он пошел в своих старших братьев», но если у тех в свое время были проблемы с полицией, то младший до этого не доходил.

Источник «Толка», знакомый с ситуацией, рассказал, что причиной гибели ребенка могло стать отравление неизвестным веществом. Якобы сейчас это основная версия причины трагедии.

Один из одноклассников погибшего рассказал, что мальчик имел задиристый характер, и от него многим «доставалось». При этом ребенок никогда не слышал о том, чтобы его одноклассник принимал какие-то запрещенные вещества.

Рос в неполной семье

Со слов соседей, мать одна воспитывала троих сыновей. С мужем они разошлись много лет назад.

«Она очень порядочная и работящая», – сказала «Толку» о матери погибшего ребенка одна из соседок.

Дом, в котором жил погибший парень Фото: Дарья Тяжина

Другие соседи заявили, что сыновья женщины «вполне обычные ребята», если не считать, что средний парень, которому предположительно нет 18-ти, катается по селу на старой «копейке».

Директор школы Елена Сафонова рассказала, что в конце учебного года погибший подросток жил у бабушки в этом же селе. Где он находился в последнее время, педагог сказать не смогла.

Опасное место притяжения

Ранее «Толк» уже писал, что железнодорожная станция Повалиха – главное место притяжения для местных подростков и молодежи. Железнодорожники говорят, что дети то и дело лезут под поезда, а некоторые умудряются забираться на вагоны. Подростки утверждали, что больше как на станции им якобы негде собираться.

Глава местного сельсовета Валерий Голубцов объяснял «Толку», что молодежь лукавит. По его словам, в селе есть места, где молодые люди могли бы собираться в свободное время: например, в центре села, где есть конструкция типа торшера. Еще одно место для возможных посиделок – площадка для сдачи норм ГТО.

Чем именно занимался погибший подросток на станции, и что стало причиной его смерти, предстоит разобраться следователям Барнаульского следственного отдела на транспорте. Сейчас по факту смерти 14-летнего школьника проводится доследственная проверка.

ТОЛК