Горняк22: В скандальном бийском детсаду снова нашли много проблем с питанием

Питание. Школа. Столовая Фото: Толк

Родители попросили еще раз проверить питание в образовательном учреждении. Ранее родители пожаловались на насекомых в еде и др

Прокуратура провела проверку и выявила многочисленные нарушения в питании во втором корпусе школы №6 (бывший детсад №31), сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Так, сотрудники ведомства вместе с представителями Роспотребнадзора нашли нарушения качества питания, хранения продуктов, соответствия блюд требования калорийности, объему порций, температурному режиму пищи и др.

В связи с этим в отношении директора детсада возбуждено дело, руководству направлены представления. Прокуратура намерена проконтролировать устранение нарушений.

Ранее сообщалось, что жители Бийска просят перед новым учебным годом проверить питание в детсаду №31 «Дружба», где ранее нашли ряд нарушений. Родители пожаловались, что детей кормят некачественной едой. Директор МБОУ «СОШ №6» Ольга Казанцева заявила, что все нарушения уже устранены. Однако в июле в Роспотребнадзор поступило еще два обращения, которые сейчас проверяются.

ТОЛК