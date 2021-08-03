Горняк22: Поросятам в зоопарке Барнаула устроили ванну с лепестками роз

Свинья Фото: pixabay.com

Пользователи активно комментируют видео — они умилились, что хрюшки приняли украшение за лакомство и с аппетитом его съели

Обитателям барнаульского зоопарка устроили ванну с лепестками роз. Забавное видео появилось в Instagram «Лесной сказки».

Работники сняли, как группа черных свинок плещется в луже, наполненной цветами. Правда, романтический порыв человека животные не оценили, принявшись невозмутимо поедать бутоны.

«В романтике каждый видит свою прелесть», – подписали ролик в парке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Барнаульский зоопарк РАБОТАЕТ! (@zoo22.ru)

Ранее «Толк» сообщал о том, что в барнаульском зоопарке оборудовали фотозону с цветным сеном.

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