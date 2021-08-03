Горняк22: День арбуза 2021: история, традиции и интересные факты

Арбуз, ягоды

Арбуз – это вовсе не ягода, как многие привыкли считать. А еще это не такой уж безвредный плод с точки зрения диетологов

3 августа традиционно отмечается международный День арбуза. Рассказываем об истории и традициях этого необычного праздника.

История возникновения Дня арбуза 2021

Праздник впервые решили праздновать в США. Считается, что Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза в сравнении с другими странами, сообщает портал calend.ru. Здесь его обязательно берут с собой на пикники, он столь же необходим, как и знаменитые хот-доги.

Кто и в каком именно году предложил праздновать День арбуза, до сих пор не установлено. Однако это не мешает многим странам устраивать в этот день ярмарки, гуляния и различные фестивали.

26 июля, 20:17

Арбузы из Алтайского края начнут продавать в регионе в начале августа

Местные, так называемые «угловские» арбузы, в торговые сети начнут поступать уже на этой неделе – их цена составит от 13 до 17 рублей за килограмм

Традиции Дня арбуза 2021

Главной традицией этого дня является проведение фестивалей. В основном, масштабные празднования проходят в США. В России их также можно встретить в городах, которые известны арбузным промыслом. Например, в Астраханской области, Волгоградской и Оренбургской.

3 августа проводятся различные ярмарки, конкурсы между фермерами, мастер-классы по художественной резьбе на арбузах и соревнования, например, «Кто быстрее съест арбуз».

Сколько можно съесть арбуза за день?

Диетологи советуют употреблять арбуз в первой половине дня и не более 250 граммов, сообщает Lenta.ru. Продукт богат на углеводы, поэтому следует воздержаться от «арбузных диет». Эта культура также может принести вред людям, которые страдают от отеков, и больным сахарным диабетом.

Арбуз – это ягода?

Нет. Арбуз – это бахчевая культура. Его плод – вовсе не ягода, а тыквина. Кстати, в Украине и Беларуси «гарбузом» называют именно тыкву.

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