Горняк22: 60% жителей Алтайского края могут привить лишь ближе к Новому году

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

При самых оптимистичных прогнозах привить 60% взрослого населения региона удастся в лучшем случае к ноябрю. Обязательная вакцинация кардинально ситуацию не изменит

Поставленная федеральным центром цель в 60% вакцинированного взрослого населения в Алтайском крае может быть достигнута к началу октября: если жители послушают губернатора и станут прививаться от коронавируса по 10 тыс. человек в сутки.

Однако, как показывают расчеты, пока до этого далеко. В конце июля в среднем прививалось по 3,8 тыс. человек в сутки, посчитал «Толк» по данным краевого оперштаба.

Напомним, еще весной вице-премьер России сказала, что стоит задача вакцинировать 60% жителей страны для создания иммунной прослойки, способной побороть пандемию. Она называла ориентировочный срок – сентябрь. В июне на этот срок ориентировал и президент, писал RT.

Однако уже в июле стало ясно, что сроки нереалистичны, и Кремль сообщил об их корректировке – до конца года, отмечал Forbes. В июле же премьер-министр страны Михаил Мишустин попросил Роспотребнадзор и Минздрав повысить цифру необходимой доли привитого населения до 80%, сообщал РБК.

Темпы низкие

В Алтайском крае на 2 августа привились 499 144 человека. Всего, утверждают власти, нужно привить порядка 1,1 млн жителей региона – это 60% от взрослого населения (около 1,8 млн человек). То есть уровень вакцинации взрослого населения составляет порядка 45%, всех жителей – не дотягивает и до 22%.

В любом случае нужно привить минимум еще порядка 600 тысяч человек. Соответственно, если прививать по 10 тысяч человек ежесуточно, о чем заявлял губернатор Виктор Томенко, то через два месяца достичь заветных 60% можно. А 80% – к началу ноября. Но это касается только взрослых людей.

27 июля, 7:28

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«Чтобы сделать прививку от ковида, нужно обладать смекалкой, наглостью, компьютерной грамотностью и пройти семь кругов ада», – говорит жительница Барнаула Анастасия Телькова

Однако пока эти планы выглядят крайне иллюзорно. «Толк» посчитал, как прививались жители края в конце мая, июня и июля (в последние недели с 25 числа). Данные оперштаба показывают:

в конце мая в среднем в сутки вакцинировались по 2 370 человек (в разные дни – от 200 до почти 3,2 тысяч граждан),

в конце июня – по 4 942 (от 965 человек в выходные до 8 255 в будни), однако в данном случае есть одна тонкость – три дня данные по вакцинации не выгружались, как объясняли в оперштабе, – по техническим причинам, за эти трое суток, следует из последующих цифр, привились более 20 тыс. человек,

в конце июля – по 3 789 человек (примерно от 1 тыс. до 6 620), 26 июля данные также не выгружались.

Если предположить, что темпы вакцинации сохранятся на уровне 5 тыс. человек в сутки, то для достижения показателя даже в 60% привитого взрослого населения край доберется только через четыре месяца. А если говорить о 60% от всех гражданах региона, то и вовсе – только к концу предстоящей зимы.

Кроме того, «переварить» большие темпы вакцинации системе здравоохранения, возможно, будет тоже непросто – даже при текущем уровне в ряде поликлиник региона то и дело возникают очереди и неразбериха.

Обязательная вакцинация – не панацея

27 июля в Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников. Она предполагает, что на предприятиях ряда отраслей необходимо привить 60% сотрудников: до 22 августа – первой дозой, до 19 сентября – второй.

Под обязательную кампанию попадает около 174 тыс. человек в регионе, заявила главный санитарный врач края Ольга Пащенко. На 27 июля, когда постановление вступило в силу, в крае прививались 461,7 тыс. человек. Если прибавить к ним тех, кого обяжут вакцинироваться, получится почти 634,8 тысяч.

Даже если целевой показатель совпадет с реальным, это все равно будет только 57% взрослого населения и 28% – всех жителей края.

Пока прорыва в темпах прививочной кампании после введения обязательной вакцинации не произошло. С 27 по 31 июля число сделавших прививку варьировалось от 4,6 тыс. до 6,8 тысяч. Самым удачным днем неожиданно оказалось воскресенье 1 августа: оперштаб отчитался о 12,9 тыс. вакцинированных за сутки. Впрочем, на следующий день было уже всего 1,6 тыс привитых.

ТОЛК