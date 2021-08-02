Горняк22: В Барнауле отменили массовые мероприятия на день ВДВ

День ВДВ Фото: Анна Меньшикова

Ветераны службы в течение дня могут самостоятельно прийти к мемориалам и возложить цветы. Продолжить празднование им предлагают в кругу родных и близких

В городах Алтайского края не будут организовывать массовые мероприятия на день ВДВ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки с распространением коронавируса. Об этом на своем сайте сообщило местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана.

Отделение традиционно является организатором празднования, в том числе и в столице региона – Барнауле.

«В связи с принятием дополнительных мер по защите населения на территории Алтайского края от распространения COVID-19, принято решение не подвергать опасности наши семьи, наших родных и близких», – говорится в сообщении.

Здесь предложили ветеранам самостоятельно с 11.00 до 18.00 прийти к мемориалам, возложить цветы и тем самым почтить память погибших защитников Отечества.

«Затем встретить этот праздничный день в кругу самых дорогих людей, семьи и близких друзей», – пояснили в организации.

День ВДВ ежегодно отмечается в России 2 августа.

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