Горняк22: Свыше 450 жителей Алтайского края прошли ревакцинацию от COVID-19

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

По последним данным оперативного штаба, полностью привиты от инфекции сейчас лишь 38% от планируемого числа жителей региона

В Алтайском крае свыше 450 человек прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом 1 августа в своем Telegram-канале сообщает региональный оперштаб.

«466 человек получили повторную вакцинацию», – говорится в сообщении.

По последним данным, в край поступило 543 713 комплектов вакцины против COVID-19 для людей старше 18 лет. Прививается свыше 497,4 тысяч человек, в том числе почти 380 тысяч – полностью привиты (получили две прививки).

Ранее россиян уже предупреждали, что прививки – это только временная защита от ковида, напоминает Политсиб.ru. По слова специалистов, тем, кто прививался в самом начале кампании, уже может потребоваться и повторная процедура.

Власти Алтайского края заявляли о намерении привить к предстоящей осени около 60% населения региона – то есть примерно 1 млн человек для достижения коллективного иммунитета от COVID-19.

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